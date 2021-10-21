У четвер, 21 жовтня, пішов з життя російський музикант, колишній учасник рок-групи ДДТ Дмитро Галицький, стала відома причина

Про смерть артиста повідомили в одному з фан-спільнот в соцмережі «ВКонтакте».

Дмитру Галицькому було 65 років.

Директор Московського театру пісні "Синій птах «Олександр Зуборєв заявив в інтерв'ю для» П'ятого каналу", що смерть артиста настала в результаті нападу, викликаного захворюванням підшлункової залози. Зуборєв зазначив, що цього ж дня від коронавірусу помер колега музиканта, барабанщик Сергій Криницин.

Дата і місце похорону поки не повідомляються.

Дмитро Галицький народився 4 січня 1956 року. З дитячих років він навчався грі на фортепіано в музичній школі, і вже з 14-ти підробляв клавішником в калузьких ресторанах.

Дмитро Галицький був беззмінним клавішником ВІА "Синій птах", учасником якого він став у 1978 році. Галицький також співпрацював з такими групами, як "Саквояж" та ДДТ.

«Спочивай з миром», - пишуть шанувальники музиканта в Мережі.

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