Через 12-й Wizz Air Kyiv City Marathon 2021 у Києві перекриють деякі вулиці - учасники марафону долатимуть дистанції від 4,2 до 42 кілометрів.

Так, через проведення спортивного заходу 23 і 24 жовтня у столиці буде частково обмежено рух автотранспорту. Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

Зокрема, з 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня – Володимирським проїздом та вулицею Володимирською, від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської буде обмежено рух транспорту.

24 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів на вулицях:

з 05:00 до 22: 00: Алли Тарасової; Мала Житомирська; Трьохсвятительська ; Михайлівська, від Михайлівської площі до Михайлівського провулку; Велика Житомирська, від вулиці Володимирської до Михайлівської площі

з 08:00 до 16:00: Велика Житомирська, від Львівської площі до вулиці Володимирської.

з 08:00 до 12:00: Володимирська, від вулиці Софіївської до бульвару Шевченка; бульвар Тараса Шевченка, від вулиці Хрещатик до вулиці Володимирської; Богдана Хмельницького, від вулиці Хрещатик до вулиці Миколи Лисенка; Хрещатик; Європейська площа; Музейний провулок; Михайла Грушевського.

з 08:00 до 11:00: Саксаганського, від площі Перемоги до вулиці Льва Толстого; Льва Толстого, від вулиці Саксаганського до вулиці Жилянської; Жилянська; Велика Васильківська, від вулиці Фізкультури до Бессарабської площі.

з 08:00 до 12:30: Петровська алея; Паркова дорога; алея Героїв Крут.

з 08:30 до 13:00: Лаврська; Запечерна; бульвар Дружби народів, від мосту Патона до вулиці Старонаводницької; обмеження руху на мосту Патона, в напрямку бульвару Дружби Народів.

з 8:45 до 13:00: проспект Соборності; Сверстюка; Русанівський канал; Ентузіастів, від Русанівського каналу до мосту Патона; Русанівська набережна, від вулиці Ентузіастів до мосту Патона – з 8:45 до 13:00; Набережне шосе, в напрямку мосту Патона.

з 08:00 до 15:30: Нижній Вал; Глибочицька; Глибочицький проїзд та В'ячеслава Чорновола, а також Січових Стрільців - з 08: 00 до 16: 00.

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