В Україні вже наступного року на ЗАЗі можуть почати випуск нового кросовера.

За неофіційною інформацією, нову модель будуть створювати на базі китайського кросовера Besturn T77, пише auto.today.

За попередніми даними, Заз почне випускати новий кросовер в кінці 2022 року.

Його вартість становитиме приблизно 550 тисяч гривень. Усередині автомобіля розташується електронна панель приладів і екран мультимедійно-розважальної системи.

В авто будуть камери кругового огляду, панорамний дах і двозонний клімат-контроль.

"Поки Заз налагодить виробництво хоч який-небудь колимаги, весь світ вже літати буде на аеромобілях!", " Вже те, що Заз почав працювати і збирати автомобілі велике досягнення! У минулі роки цей завод простоював. Так, що "лиха біда початок"! Удачі!", " 20К за компактний крос, з незрозумілим родоводом... ну таке... Черга навряд чи стоятиме за ним. Повно китайських аналогічних авто, типу черрі за ці гроші або навіть дешевше. Або 3 літніх корейців з пробігом, які потім хоч продати можна", - пишуть користувачі Мережі.

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