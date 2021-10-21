18 жовтня на 75 році життя померла велика словацька оперна співачка і актриса Едіта Груберова - визнана однією з найвидатніших виконавиць свого часу.

Про смерть великої артистки повідомило Eu Editorial з посиланням на підтвердження від сім'ї артистки.

"Жахливо сумно чути, що велика Едіта Груберова померла в ніжному віці 74 років. Одне з найвишуканіших колоратурних сопрано століття. Її чудова майстерність, підкріплена сріблястим, лазерним і бездоганно контрольованим голосом, ніколи не буде забуто", - написав її колега піаніст Томаш Ліс.

Критики і шанувальники називали Груберову "королевою колоратури". Спів Едіти Груберової відрізнявся феноменальною віртуозністю і ліричністю виконання, за що артистка заслужила титул "L" Unica" (Єдина).

Едіта співала у Віденській опері і практично у всіх найбільших операх світу. На екранах - з середини 70-х, з адаптації ліричної комедії Ріхарда Штрауса "Арабелла".

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