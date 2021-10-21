У 49-річної загиблої українки залишилася 17-річна дочка, жінка прожила в Італії 15 років і працювала на автомобілебудівну компанію Iveco.

Інцидент стався ввечері 20 жовтня в місті Брешіа. Українка була забита на смерть екс-бойфрендом, який старший за неї на 10 років. Чоловік навіть не намагався сховатися, а, навпаки, просив очевидців викликати поліцію, передає видання Tgcom24.

Олена Казанова (так звали жертву) рік тому розлучилася з Еціо Галезі, який зізнався у вбивстві. Жінка перебувала вже в нових відносинах на момент трагедії.

За попередньою інформацією, Галезі (розлучений, батько двох дорослих дітей) стежив за Казановою. Коли вона припаркувалася, він підійшов до її машини і розбив скло молотком, а потім ним же завдав нещасній кілька ударів. Українка померла на місці.

Тривогу підняли сусіди, які почули крики.

"Викличте карабінерів, я вбив її молотком", - кричав Галезі, який дочекався правоохоронців і передав їм знаряддя вбивства.

До цього ми розповідали, що 60-річна заробітчанка з України померла в аеропорту Неаполя. Їй стало погано і в цей момент її пограбували, відібравши гроші, які вона збирала багато років, щоб передати родині - Анна Бурак готувалася сісти на рейс до України. Медики намагалися її реанімувати, але марно.

Крім того, нещодавно в Італії виявили тіло 29-річної українки Христини Новак, яку розшукували понад півроку. Перед зникненням дівчина давала свідчення проти свого співмешканця, звинуваченого в торгівлі наркотиками.

Нагадаємо, життя української заробітчанки обірвалося в аеропорту: вкрали всі речі і гроші

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