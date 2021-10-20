У Дніпропетровській області поліція оголосила про розшук В'ячеслава Малютяка — він добре знав загиблого брата мера Кривого Рогу Андрія Павлова.

Як повідомили у Криворізькому районному управлінні поліції, чоловік пішов з дому 18.10.2021 року і до теперішнього часу не повернувся. Поліція запеленгувала його телефон в Дніпропетровської області.

На вигляд зниклому чоловікові 50 років, його зріст 172 см, у нього худорлява статура, волосся коротке темне з просіддю, особливих прикмет не має. У день зникнення був одягнений в сорочку бордового кольору, спортивну кофту темно-синього кольору, чорну куртку і джинси.

У свою чергу видання "Сьогодні" з посиланням на власні джерела повідомляє, що зниклий Малютяк добре знав загиблого брата мера Кривого Рогу — Андрія Павлова.



Тим часом, блогер Олексій Таймуразін напередодні розповів, що Малютяк зник при загадкових обставинах.

"Чоловік вийшов з дому і зник. Його телефон знайшли у фурі, яка повинна була їхати в Новий Буг, — з нього подзвонили синові в Одесу. Дружина Малютяка в істериці", — написав він на сторінці в Facebook.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня повідомили, що брат Костянтина Павлова Андрій був знайдений мертвим в особистій квартирі близько 18:00. Знайшли його друзі, які зайшли провідати чоловіка.

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