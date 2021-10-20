Помер знаменитий актор театру і кіно, каскадер Віктор Євграфов, зірка серії радянських фільмів "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона".

Це в середу, 20 жовтня, підтвердила кіностудія "Самарафільм". Попередньо, у заслуженого 73-річного артиста РФ відірвався тромб, але точні причини належить з'ясувати медикам.

"Помер Віктор Іванович Євграфов — найголовніший Моріарті світового кінематографа. Повірити в це неможливо! Тільки вчора він зателефонував, просив зв'язатися з самарським відділенням Спілки кінематографістів, щоб передати архіви", — сказано в повідомленні.

У кіностудії також додали, що чоловік перехворів і відновлювався після коронавірусу.

Сцени з актором в знаменитому серіалі зайняли трохи екранного часу, але його персонаж, головний опонент Холмса — професор Моріарті, є культовим.

На рахунку артиста також більше 30 ролей в якості не тільки актора, але і каскадера. У 1994 році під час зйомок фільму "В імперії орлів" Євграфов отримав важку травму, після якої довго відновлювався.

Нагадаємо, що пішла з життя актриса Джанет Бордон.



Як повідомляла Politeka, американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла.

Також Politeka писала, що актор, комік і репер Рікарло Фленеган (Ricarlo Flanagan) раптово помер у віці 40 років.