Помер знаменитий актор театру і кіно, каскадер Віктор Євграфов, зірка серії радянських фільмів "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона".
Це в середу, 20 жовтня, підтвердила кіностудія "Самарафільм". Попередньо, у заслуженого 73-річного артиста РФ відірвався тромб, але точні причини належить з'ясувати медикам.
"Помер Віктор Іванович Євграфов — найголовніший Моріарті світового кінематографа. Повірити в це неможливо! Тільки вчора він зателефонував, просив зв'язатися з самарським відділенням Спілки кінематографістів, щоб передати архіви", — сказано в повідомленні.
У кіностудії також додали, що чоловік перехворів і відновлювався після коронавірусу.
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Сцени з актором в знаменитому серіалі зайняли трохи екранного часу, але його персонаж, головний опонент Холмса — професор Моріарті, є культовим.
На рахунку артиста також більше 30 ролей в якості не тільки актора, але і каскадера. У 1994 році під час зйомок фільму "В імперії орлів" Євграфов отримав важку травму, після якої довго відновлювався.
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