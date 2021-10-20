Кабінет Міністрів України не планує вводити повний локдаун по всій території нашої країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр зробив акцент на наобхідності вакцинації українців.

«Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні і зупиняти економіку. Але як сказав президент-єдиною альтернативою локдауну є саме масова вакцинація", - заявив Шмигаль.

До слова, днями на позачерговому засіданні комісії було прийнято рішення відправити в "червону" зону Запорізьку, Одеську, Донецьку та Дніпропетровську області.

Обмеження в цих регіонах запрацювали з 18 жовтня.

Як відомо, раніше в "червону" зону вже потрапила Херсонська область, де обмеження почали діяти з 15 жовтня.

Відзначимо, в цих регіонах до стабілізації ситуації буде заборонена робота закладів громадського харчування, торгових і розважальних центрів, а також робота закладів культури, включаючи кінотеатри.

Закриють також непродовольчі ринки і спортзали.

Також в "червоних" областях будуть заборонені масові заходи.

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