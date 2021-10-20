19 жовтня в місті Миронівка Обухівського району Київської області чоловік дістав з кишені предмети, зовні схожі на бойові гранати, і почав ними хизуватися.
Під Києвом чоловік винайшов новий спосіб залицяння. Незнайомець напідпитку йшов повз дитячий майданчик і, побачивши жінку, підійшов познайомитися, витягнув "гранати" і почав ними хвалитися. Деталі інциденту повідомила поліція Київської області.
Уточнюється, що чоловік дістав з кишені предмети, зовні схожі на бойові гранати, і почав ними хизуватися. Коли ж жінка відмовилася від подальшого спілкування, правопорушник почав погрожувати підірвати все навколо: "Давай знайомитися, інакше все навколо підірву".
На місце події негайно виїхали керівництво Миронівського відділу поліції, співробітники слідчо-оперативної групи та групи реагування патрульної поліції, а також вибухотехніки.
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Правоохоронці встановили особу горе-залицяльника та вилучили предмети, які виявилися муляжами гранат.
Тепер йому загрожує покарання за хуліганство у вигляді штрафу або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.
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