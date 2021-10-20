Поліція повідомила причину загибелі Андрія Павлова, якого знайшли мертвим у власній квартирі через два місяці після таємничої його старшого брата мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Як передає Politeka.net, про це повідомила прес-служба Нацполіції Дніпропетровської області.

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала в результаті токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше Криворізький блогер Олексій Таймурзін припускав, що Андрій Павлов міг померти в результаті алкоголізму, яким страждав.

"Помер, судячи з усього, в результаті запою у себе в квартирі. Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу. Розходимося",-писав блогер у своєму Телеграм-каналі.

Однак сусіди загиблого заперечують, що він був алкоголіком, передає "Україна 24".

"Я коли з ним зустрічалася, він найприємніше враження справляв. Напевно, влітку в останній раз зустрілися на вулиці, поговорили трохи. П'яним я ніколи його не бачила. Ось багато пишуть, що він алкоголік - це неправда", - розповіла журналістам сусідка Андрія Павлова.

Напомним, мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден мертвым 15 августа на пороге собственного дома. Возле него лежал охотничьий карабин. Полиция изначально рассматривала такие версии гибели: неосторожное обращение с карабином, самоубийство, убийство. В начале сентября замначальника Главного следственного управления Нацполиции Украины Николай Батюк заявил, что версию умышленного убийства опровергли.

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Як повідомляла Politeka, : оприлюднена основна версія трагедії з мером Кривого Рогу.

Також Politeka писала, що дружина загиблого мера Павлова розповіла про останні дні: забороняв виходити на вулицю.