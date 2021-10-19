В Україні новий антирекорд смертності від коронавірусу - за добу від ускладнень ковіду померли сотні людей.

Минулий рекорд був 6 квітня-481 випадок, свідчать дані МОЗ

Так, за минулу добу, 18 жовтня, в Україні зафіксували 15 579 випадків захворювання коронавірусом, госпіталізували з підозрою на вірус 2 852 людини, одужали 7 776 осіб. Померли від ковіду в цей день 538 українців.

Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Львівській областях.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я вже готують документи і проходять інші етапи підготовки, які дозволять почати вакцинацію від коронавірусу підлітків старше 14 років.

На даний момент у відомстві розробили план з вакцинації дітей старше 14 років, і займаються активною підготовкою до старту імунізації, включаючи підготовку відповідних документів.

За даними МОЗ, 7-10% із загальної кількості хворих коронавірусом-це діти.

Нагадаємо, що ситуація з коронавірусом погіршилася, Україна рухається за "італійським" сценарієм: що кажуть у МОЗ.

Як повідомляла Politeka, ковід атакував Південний регіон: скільки пацієнтів не впоралися з хворобою.

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