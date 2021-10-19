Через два місяці після таємничої загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, виявлений мертвим у власній квартирі його молодший брат Андрій.

Трагедія сталася 18 жовтня в Кривому Розі. Тіло 46-річного чоловіка знайшов його друг в одній з квартир в Центрально-Міському районі. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає.

За інформацією прес-служби місцевої поліції, товариш Павлова-молодшого, з яким вони разом працювали, подзвонив йому близько п'ятої ранку, щоб їхати на роботу, але той сказав, що відчуває себе погано і попросив привезти води. Знайомий заїхав до нього і запропонував звернутися до лікаря, але брат мера сказав, що ще почекає, авось, йому стане краще. Коли, вже після роботи, заявник приїхав наступного разу - чоловік був мертвий (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

В даний час поліція з'ясовує всі обставини інциденту, тіло брата покійного мера відправлено на експертизу.

Зазначимо, криворізький блогер Олексій Таймурзін у своєму Телеграм-каналі опублікував кадри з місця події. Він вважає, що Андрій Павлов міг померти в результаті алкоголізму, яким страждав.

"Помер, судячи з усього, в результаті запою у себе в квартирі. Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу. Розходимося", - йдеться в повідомленні.

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