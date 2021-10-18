Знаменита актриса Бетті Лінн, найбільш відома за роллю Тельми Лу, подруги Барні Файфа в комедійному серіалі "Шоу Енді Гріффіта", померла на 96-му році життя.

Про це повідомило CNN з посиланням на Музей Енді Гріффіта. Смерть настала ще в суботу, 16 жовтня, проте ЗМІ повідомили тільки зараз. Причиною називають нетривалу хворобу, проте деталі не уточнюються.

"Спочивай з миром, Бетті Лінн. Вона зіграла Тельму Лу і висвітлила кожну сцену, в якій вона була, і кожен знімальний день, коли вона була на майданчику. Я бачив її в останній раз кілька років тому, коли вона все ще висвітлювала кімнату своїм позитивом. Було здорово знати її і працювати з нею", - згадав режисер Рон Ховард.



Лінн народилася в 1926 році в Канзас-Сіті (штат Міссурі, США), але більшу частину своєї кар'єри провела в Південній Каліфорнії. А в 2006-му актриса переїхала в Маунт-Ейрі (Північна Кароліна). Вона працювала послом в музеї Енді Гріффіта і до 2019 року регулярно спілкувалася там з фанатами і роздавала автографи. Бетті навіть була удостоєна зірки на доріжці біля входу в музей.

Також вона зіграла в оригінальній версії фільму "Оптом дешевше"(1950), кінострічках "Червнева наречена" (1948), "Зустрінемося в Лас-Вегасі" (1956) та інших.

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