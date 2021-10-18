В уряді роз'яснили, що це відбудеться через підвищення розміру українцям мінімальної заробітної плати, до якого прив'язаний даний податок.
У 2021 році податок на нерухомість розраховували, виходячи із зарплати в 4723 гривень, а в 2022 році за основу братимуть зарплату в 6 тисяч гривень. Про це розповіли у програмі "Сніданок з 1 + 1".
Податок сплачується за кожен квадратний метр для квартир площею понад 60 кв. метрів і будинків понад 120 кв. метрів.
Максимальна ставка податку становить півтора відсотка від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. Тому з наступного року власники квартир площею понад 60 квадратних метрів та будинків понад 120 квадратних метрів платитимуть від 90 гривень за кожен зайвий метр.
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Так, податок на нерухомість в Україні зросте на 20% з настанням 2022 року.
Варто відзначити, що в Україні зберігається тенденція до подорожчання квартир на ринку нерухомості. Забудовники кажуть, що до початку наступного року ця тенденція продовжиться. Серед причин називають подорожчання будматеріалів, інфляцію і попит, який зараз тримається на докарантинному рівні.
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