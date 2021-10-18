Для українців піднялися ціни на газ, порівняно з минулим роком і також зросла ціна на електроенергію.

Українці платитимуть на 2,6 грн/куб більше, ніж торік і також подорожчала електроенергія. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Obozrevatel.ua.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд зробив все можливе, щоб зупинити зростання тарифів на газ і гарячу воду.

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи. Якщо брати ціну на газ для тепла, то 7,42-Ціна з ПДВ", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Однак Денис Шмигаль промовчав про те, що зараз в тарифах закладена ціна на газ близько 5 грн за кубометр.

Пропорційно зі зростанням вартості газу повинні подорожчати тепло і гаряча вода. Шмигаль же замість того, щоб знайти компенсацію, просто вселив, що міста не повинні підіймати тарифи.

Також, варто відзначити, що ціна на електроенергію також зросте: з 1 жовтня в Україні на перші 250 кВт-год електроенергії знизили тариф з 1,68 до 1,44 грн.

Однак минулого року все одно було дешевше, тоді на перші 100 кВт-год діяв тариф у 90 копійок.

Скільки доведеться платити за 250 кВт-год струму:

у жовтні 2020-го-342 грн;

у жовтні 2021 – го-360 грн.

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