Для українців піднялися ціни на газ, порівняно з минулим роком і також зросла ціна на електроенергію.

Українці платитимуть на 2,6 грн/куб більше, ніж торік і також подорожчала електроенергія. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання Obozrevatel.ua.

Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд зробив все можливе, щоб зупинити зростання тарифів на газ і гарячу воду.

тарифи, платіжки, скрін

"Ми не плануємо, що тарифи на тепло і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні будуть змінюватися в порівнянні з минулим опалювальним сезоном. Ми не плануємо підвищувати тарифи. Якщо брати ціну на газ для тепла, то 7,42-Ціна з ПДВ", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Популярні новини зараз

Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"

Трагічно обірвалося життя молодої мами трьох дітей, кадри і подробиці: "За що таке покарання..."

Молода дружина Комарова з "Світ навиворіт" несподівано звернулася до українців: "кидайте його скоріше"

"Холостяк" Добринін з дружиною принесли сина до лікаря, що сталося: "Нашій маленькій людині..."

Пугачова з Орбакайте відпалили на вечірці у Баскова, Галкін все зняв на камеру: «Алла не змінюється!»
Показати ще

Однак Денис Шмигаль промовчав про те, що зараз в тарифах закладена ціна на газ близько 5 грн за кубометр.

Пропорційно зі зростанням вартості газу повинні подорожчати тепло і гаряча вода. Шмигаль же замість того, щоб знайти компенсацію, просто вселив, що міста не повинні підіймати тарифи.

газ, плита, тарифи на газ, скрін

Також, варто відзначити, що ціна на електроенергію також зросте: з 1 жовтня в Україні на перші 250 кВт-год електроенергії знизили тариф з 1,68 до 1,44 грн.

Однак минулого року все одно було дешевше, тоді на перші 100 кВт-год діяв тариф у 90 копійок.

Скільки доведеться платити за 250 кВт-год струму:

  • у жовтні 2020-го-342 грн;
  • у жовтні 2021 – го-360 грн.

Раніше повідомлялося, українців чекають величезні платіжки за опалення: скільки доведеться викласти та хто заплатить менше

Також, по 40 гривень за куб: одеситам повідомили про подорожчання газу напередодні опалювального сезону

Politeka розповідала, старт опалювального сезону: якими будуть тарифи та кому доведеться мерзнути найдовше