Все своє життя він щедро ділився своїм талантом

Помер радянський, російський актор театру і кіно, режисер, педагог і народний артист Росії Борис Мордухаєв, більш відомий як Борис Ташкентський.

Некролог артиста був розміщений на сайті театру "Ромен", в якому Ташкентський працював.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що на вісімдесят п'ятому році пішов з життя народний артист Росії Борис Рошельевич Ташкентський він був педагогом для багатьох артистів. Все своє життя він щедро ділився своїм талантом, як і личить істинному майстру. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Борис Рошельєвич народився 2 січня 1937 року в Ташкенті. Його батьки були відомими артистами - працювали в Державному академічному театрі опери та балету імені Навої. Батько - співак Рошель Мордухаєв, мати - балерина Сара Мушеєва.

У 1960-му за порадою друга з режисерського факультету вирішив поїхати в Москву - в "Ромен", з часом ставши одним з провідних артистів театру.

Борис Ташкентський відомий також по роботі в кіно. Найвідоміші його картини - "Будулай, якого не чекають", "Мій Острів синій", "Вірний друг Санчо".

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