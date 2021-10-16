Помер радянський, російський актор театру і кіно, режисер, педагог і народний артист Росії Борис Мордухаєв, більш відомий як Борис Ташкентський.
Некролог артиста був розміщений на сайті театру "Ромен", в якому Ташкентський працював.
"З глибоким сумом сповіщаємо, що на вісімдесят п'ятому році пішов з життя народний артист Росії Борис Рошельевич Ташкентський він був педагогом для багатьох артистів. Все своє життя він щедро ділився своїм талантом, як і личить істинному майстру. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.
Борис Рошельєвич народився 2 січня 1937 року в Ташкенті. Його батьки були відомими артистами - працювали в Державному академічному театрі опери та балету імені Навої. Батько - співак Рошель Мордухаєв, мати - балерина Сара Мушеєва.
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У 1960-му за порадою друга з режисерського факультету вирішив поїхати в Москву - в "Ромен", з часом ставши одним з провідних артистів театру.
Борис Ташкентський відомий також по роботі в кіно. Найвідоміші його картини - "Будулай, якого не чекають", "Мій Острів синій", "Вірний друг Санчо".
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