Стало відомо, в яких регіонах діятимуть максимально суворі правила адаптивного карантину.

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідеміологічної ситуації в країні.

Станом на ранок 16 жовтня лише одна область потрапила в «червону зону» карантину – Херсонська. Це означає, що в ній будуть діяти максимально жорсткі обмеження.

Зокрема, в регіоні заборонена робота громадського харчування, торгових центрів і кінотеатрів. До школи будуть ходити тільки початкові класи, а середня і старша школа відправляються на дистанційне навчання, якщо педагоги не щеплені на 100%.

Також під забороною проведення масових заходів.

У "помаранчевій зоні" перебувають Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська.

Всіх інші у МОЗ віднесли до "жовтої зони" - це Київ і Київська область, Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Полтавська, Рівненська та Тернопільська області.

Тут досить дотримуватися масочного режиму і соціальної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю більше 1 людини на 4 кв. м.

Нагадаємо, що у МОЗ готуються посилити карантин у п'яти областях:"пікове навантаження".

Як повідомляла Politeka, у МОЗ пояснили, як без щеплення українцям дістатися в інше місто: "після 21 жовтня...".

Також Politeka писала, що канікули в українських школах можуть продовжити на місяць: що відомо.