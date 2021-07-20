Люди, які хочуть працювати після виходу на пенсію, повинні звернутися до Пенсійного фонду України

Протягом п'яти років в Україні проходитиме процес оцифровки трудових книжок. Навіть старі дані потраплять до електронного реєстру застрахованих осіб.

Процес призначення пенсій в Україні пройде автоматично, але тим, хто хоче працювати після їх призначення, варто звертатися в ПФУ заздалегідь, пише сайт відомства. Особливо якщо інформація вже потрапила в електронний реєстр. Такі громадяни повинні подати заяву.

У ПФУ зазначають, що українці самі можуть обирати період призначення пенсій за віком - одразу після досягнення пенсійного віку або відкласти, щоб підвищити її розмір. Про цей вибір потрібно повідомити Пенсійному фонду, якщо цього не зробити, то пенсія нарахується автоматично - відповідно до інформації в реєстрі застрахованих осіб.

Якщо людина продовжила працювати, або її паперова трудова книжка Не надавалася для оцифровування і протягом трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, то вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Зазначимо, у 2021 році середня пенсія у жінок в Україні становить 3031,32 грн, що на 30% менше, ніж середня пенсія у чоловіків — 4242,53 грн.

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