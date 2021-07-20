У Києві пенсіонерці набридло терпіти нічні посиденьки під вікнами будинку і вона пішла на радикальні заходи
Як передає Politeka.net, кадри події опублікували у Facebook-спільноті "Вартові Еспресо".
На опублікованих кадрах видно як жінка, "озброївшись" пилкою, почала знищувати дерев'яну лавочку.
"Очевидці, які зафіксували стареньку, що розпиляла навпіл лавку, кажуть, що таким чином жінка бореться з гучними нічними посиденьками під вікнами", - йдеться в повідомленні.
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Такий вчинок пенсіонерки викликав ажіотаж у мережі. Українці розділилися на два табори: одні підтримали жінку, а інші засудили, зазначивши, що за псування майна необхідно нести відповідальність.
"Підтримувати. Нехай п'ють стоячи, більше влізе", "місто дочекалося свого героя", " що значить підтримуємо ми чи ні? В першу чергу-це псування майна. Нехай тепер платить. Надалі буде думати, що робить", - писали в коментарях під постом.
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