Зараз колишній боєць ЗСУ пересувається самостійно і обслуговує себе сам

Вадим Свириденко, санінструктор 128-ї бригади. З першого погляду не відразу розумієш, що у Вадима немає кистей рук. Протези, які носить киянин, тілесного кольору, на пальцях є нігті, відтворені всі складочки. Ось тільки пальці практично нерухомі.

Про бійця зняли ролик в НАТО і виклали в YouTube. Своєю історією він поділився для Голосу України.

Він отримав поранення біля Дебальцевого, коли наші бійці потрапили в щільне кільце російських найманців і БМП українців розстріляв танк. Тоді Вадима з іншими такими ж побратимами вирішили переправити в Артемівськ.

Дорога була дуже складною, ворог весь час накривав вогнем, і їх машина збилася зі шляху, а потім — підірвалася на міні. Вадим, без свідомості пролежав кілька діб на морозі, потрапив у полон. Але оскільки воїн був фактично без ознак життя, бойовики вирішили все-таки передати його українській стороні.

Вадиму довелося ампутувати всі чотири кінцівки. Але відважний воїн не здався, і через деякий час йому аплодували в далекій Америці на "Іграх нескорених", а сам принц Гаррі тиснув руку і схилявся перед його мужністю і силою волі.

Протези він отримав за кордоном. Державних програм фактично не було, йому просто пощастило потрапити в програму Пентагону. Він з друзями по нещастю, вирушили в Америку. Там хлопцям поставили сучасні протези і фактично з нуля навчили себе обходити.

"Для того щоб навчитися правильно рухатися на протезах, використовувати штучні руки, потрібно постійно тренувати м'язи тіла. Ми виконували всі рекомендації фахівців. Кожен день у нас були тренування. Важкі, що заподіюють біль. Сили для того, щоб пройти через все це, мені давало бажання побачити дитину, взяти його на руки, - згадав Вадим.

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