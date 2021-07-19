Українців попередили про несподівану зміну погоди

Після нестерпної спеки українців очікує похолодання, а також негода. Про це пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

Зокрема, 19 липня температура в західних областях опуститься вдень до +24 - +29 градусів, а вночі - +18 - +21. У Київській та прилеглих до неї областях вдень - +28 - +33, а вночі - +19 - +21.

У всіх інших областях - вдень від + 34 до + 36 градусів, а вночі - +21.

За інформацією Укргідрометцентру, також 19 липня у Чернівецькій, Рівненській, північних, східних, центральних, Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. А в Карпатах йдуть зливи; в західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській і Кіровоградській областях грози - місцями град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

Прес-служба ДСНС оголосила штормове попередження.

Фахівці рекомендують під час грози знаходиться вдома, закривши вікна, і вимкнувши всі електроприлади.

Під час грози не варто ховатися під деревами, стояти під білбордами і лініями електропередач.

Не варто також бігти або стояти на повний зріст, ховатися під деревами. Краще присісти навпочіпки або сховатися в улоговинці, але не лягати на землю.

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