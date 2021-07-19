У Києві автомобіль перекрив дорогу рятувальникам
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
За словами очевидця, в одному з приміщень спалахнула пожежа.
На місце викликали рятувальників, які не могли оперативно дістатися до місця НП через "героя парковки".
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Так, водій кинув свій автомобіль посеред дороги у вузькому кварталі.
Щоб звільнити дорогу рятувальникам та небайдужим перехожим довелося рухати машину порушника.
За попередньою інформацією, пожежу ліквідували, обійшлося без жертв.
Нагадаємо, Києві з 1 липня 2021 року почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та на прилеглих територіях.
Так, вартість однієї години паркування тепер становить:
I зона (центральна частина міста – - 35 грн за годину (було 10 грн);
II зона – прилеглі до центру території) - 25 грн / год (було 7 грн);
III зона (спальні райони) - вартість не змінилася, 5 грн/год.
До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.
Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.
Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.