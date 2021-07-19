У Києві автомобіль перекрив дорогу рятувальникам

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

За словами очевидця, в одному з приміщень спалахнула пожежа.

На місце викликали рятувальників, які не могли оперативно дістатися до місця НП через "героя парковки".

Так, водій кинув свій автомобіль посеред дороги у вузькому кварталі.

Щоб звільнити дорогу рятувальникам та небайдужим перехожим довелося рухати машину порушника.

За попередньою інформацією, пожежу ліквідували, обійшлося без жертв.

Нагадаємо, Києві з 1 липня 2021 року почали діяти нові тарифи на паркування автомобілів у центрі та на прилеглих територіях.

Так, вартість однієї години паркування тепер становить:

I зона (центральна частина міста – - 35 грн за годину (було 10 грн);

II зона – прилеглі до центру території) - 25 грн / год (було 7 грн);

III зона (спальні райони) - вартість не змінилася, 5 грн/год.

До слова, неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним гонки по центру Києва і потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.