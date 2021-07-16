У Полтаві маршрутний автобус збив жінку



Як передає Politeka.net, подробиці аварії повідомили у відділі комунікацій поліції області.

Інцидент стався вранці, 16 липня. Прибулі на місце правоохоронці встановили, що 41-річний водій під час руху втратив свідомість і маршрутка наїхала на жінку, яка продавали квас.

Постраждалу з травмами госпіталізували в місцеву лікарню. Також допомога медиків знадобилася і водієві. На щастя, ДПТ обійшлося лише двома постраждалими.

За фактом події вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Поліцейські встановлюватимуть більш детальні обставини аварії.

Варто відзначити, що практично всі автолюбителі в Україні роблять одні і ті ж помилки, внаслідок чого відбуваються аварії, або ДТП.

Втім, винуватцями ДТП стають не тільки водії. Недисциплінованість пішоходів-ще одна причина багатьох аварій.

До слова, під Києвом неадекват наїхав на поліцейського і влаштував три ДТП.

Як повідомляла Politeka, водій під впливом психотропних речовин влаштував патрульним перегони центром Києва та потрапив у ДТП.

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій на Subaru не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.