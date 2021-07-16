В Україну в найближчий тиждень прийде похолодання

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, в найближчі вихідні окремі локальні дощі і грози очікуються практично всюди, крім південної частини України. Водночас синоптик повідомляє, що опади будуть незначними.



"Наступного тижня дощів явно побільшає", - прогнозує Діденко.

Також синоптик зазначила, що в найближчі вихідні спека продовжить докучати українцям - температура повітря в деяких регіонах прогріється до +35.

Діденко повідомила, що починаючи з 20 липня в Україну прийде похолодання.