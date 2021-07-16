В Україну в найближчий тиждень прийде похолодання
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
За словами фахівця, в найближчі вихідні окремі локальні дощі і грози очікуються практично всюди, крім південної частини України. Водночас синоптик повідомляє, що опади будуть незначними.
"Наступного тижня дощів явно побільшає", - прогнозує Діденко.
"Наступного тижня дощів явно побільшає", - прогнозує Діденко.
Також синоптик зазначила, що в найближчі вихідні спека продовжить докучати українцям - температура повітря в деяких регіонах прогріється до +35.
Діденко повідомила, що починаючи з 20 липня в Україну прийде похолодання.
"Найдовше буде пекти на Сході та півдні, однак і туди наступного тижня дійде милосердніше повітря", - розповіла синоптик і попередила, що температура опуститься до 28 градусів.
Нагадаємо, в Україну прийде пилова буря з Сахари, з'явилися подробиці.
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