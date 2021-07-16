На Львівщині чоловік витягнув з того світу чотирьох людей
Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок свого рятівника розповіла одна з постраждалих.
Місцеві жителі впізнали героя по фото. Ним виявився Андрій Данелейко.
Варто відзначити, що в Україні за перший місяць літа жертвами трагедій на воді стали близько 200 осіб, з них 34 дитини.
Рятувальники попереджають, що потрібно ретельно вибирати місця для купання і дотримуватися правил безпеки під час плавання. Також необхідно постійно контролювати дітей, які знаходяться у воді.
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Нагадаємо, що в Кременчуці Полтавської області однорічна дитина потонула у ванній, медики.
Як Politeka писала, що юний хлопець загадково загинув у Києві, рідні звернулися за допомогою.
Також Politeka повідомляла, що в Одесі жінка, прогулюючись по пірсу, впала прямо в холодне море і потонула.