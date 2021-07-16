На Львівщині чоловік витягнув з того світу чотирьох людей

Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок свого рятівника розповіла одна з постраждалих.

"Дякую цьому герою Андрію, який врятував чотирьох людей, які купалися в річці Стрий.
Пишаємося такими людьми, дай Бог тобі здоров'я, та щастя!",- написала жінка в мережі.

Місцеві жителі впізнали героя по фото. Ним виявився Андрій Данелейко.

У коментарі ЗМІ він зізнався, що відпочивав на пляжі і вже збирався їхати додому, але "щось пішло не так".
"Ті, хто на березі відпочивав, побачили, що в річці хтось тоне, почали кричати. Часу на роздуми не було", - розповів Андрій.
Також повідомляється, що серед постраждалих були жінки і дитина.
Українці в мережі подякували чоловікові за сміливий вчинок.

Варто відзначити, що в Україні за перший місяць літа жертвами трагедій на воді стали близько 200 осіб, з них 34 дитини.

Рятувальники попереджають, що потрібно ретельно вибирати місця для купання і дотримуватися правил безпеки під час плавання. Також необхідно постійно контролювати дітей, які знаходяться у воді.

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