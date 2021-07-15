У Києві хлопець просив милостиню, переодягнувшись у стареньку

Про це повідомляє Типовий Київ.

На Хрещатику помітили "бабусю", яка просила милостиню обличчям в підлогу, але коли до неї підійшли ближче - з'ясувалося, що "старенька" виявилася хлопцем з вусами.

"- А бабуся де?

- Я за неї!",- жартує автор публікації.

"Таке на йозі не всі роблять", "а вам хтось обіцяв, що там повинна бути бабуся?", "це ж яку треба мати витривалість щоб в таку спеку сидіти в цьому балахоні...», " Ця "бабуся" там вже років 10 точно "працює". Не знаю там 1 і той же мужик або вони змінюються, але точно не бабуся", – пишуть в мережі.

Відео можна побачити тут.

До слова, у Києві рятувальники допомогли дитині

Батьки хлопця подзвонили в ДСНС.

Рятувальники зняли гайку з пальця 12-річного хлопця-дитина одягла її заради забави.

Це сталося 13 липня в багатоповерхівці на вулиці Кондратюка. Співробітник ДСНС довелося застосувати спеціальний електроінструмент, щоб зняти гайку з пальця.

Разом з медиками ДСНС провели бесіду з хлопцем і його батьками.

На щастя, медична допомога не знадобилася, здоров'ю хлопця нічого не загрожує.

Нагадаємо, що в переході на Майдані не поспішають ремонтувати "втомлену" стелю мосту.

Як повідомляла Politeka раніше, у Києві почав руйнуватися ще один міст, фото.

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