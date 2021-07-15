На Тернопільщині зник безвісти дворічна дитина
Як передає Politeka.net, деталі пошукової операції повідомили у відділі комунікацій поліції області.
До правоохоронців звернулася мама дівчинки і повідомила, що її дочка грала біля будинку, але раптово зникла.
Все сталося вночі і батьки самі намагалися знайти дитину, але їм це не вдалося.
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"За сигналом "Тривога" на пошуки дитини підняли особовий склад Тернопільського райуправління поліції. Залучалися до пошуків працівники ювенальної превенції, карного розшуку, кінологи та бійці спецпідрозділу КОРД. Шукали дівчинку за допомогою тепловізорів", - йдеться в повідомленні.
На щастя, малятко вдалося виявити аж за 2 кілометри від села - вона сиділа в заростях біля дороги. Дівчинку передали батькам і тепер їх можуть покарати.
Зараз вирішуватиметься питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.
Зазначимо, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку.
Основними причинами зникнення є складні відносини з батьками і спроби довести свою незалежність і самостійність.
Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.
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