На Тернопільщині зник безвісти дворічна дитина

Як передає Politeka.net, деталі пошукової операції повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернулася мама дівчинки і повідомила, що її дочка грала біля будинку, але раптово зникла.

Все сталося вночі і батьки самі намагалися знайти дитину, але їм це не вдалося.

"За сигналом "Тривога" на пошуки дитини підняли особовий склад Тернопільського райуправління поліції. Залучалися до пошуків працівники ювенальної превенції, карного розшуку, кінологи та бійці спецпідрозділу КОРД. Шукали дівчинку за допомогою тепловізорів", - йдеться в повідомленні.

На щастя, малятко вдалося виявити аж за 2 кілометри від села - вона сиділа в заростях біля дороги. Дівчинку передали батькам і тепер їх можуть покарати.

Зараз вирішуватиметься питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

Зазначимо, що в Україні найчастіше пропадають діти підліткового віку.

Основними причинами зникнення є складні відносини з батьками і спроби довести свою незалежність і самостійність.

Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.

Як повідомляла Politeka, трагедія сталася з бабусею, яку шукала сотня людей: "відразу після виписки з лікарні"

Також Politeka писала, що біда трапилася з трирічною дитиною на дитячому майданчику.