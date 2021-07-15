Під Дніпром підприємці викинули овочі, які не змогли реалізувати
Як передає Politeka.net, кадри з місця опублікували в Telegram-каналі "Дніпро зараз".
"У Синельниковому горе-бізнесмени влаштували звалище. Люди завалили узбіччя нереалізованими огірками, які тепер гниють під палючим сонцем", - йдеться в повідомленні.
Українці в мережі були обурені таким вчинком. Багато відразу ж запропонували по кілька варіантів утилізації овочів замість того, щоб викидати овочі.
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"Що за люди? Виставили б в місті може бути нужденні забрали б", "На крайняк стукаєш в будь-який будинок де тримають свинок і пригощаєш свинок огірочками"," а їм по**рен краще нехай гниє, все як 8 Березня тільки з квітами, немає що б роздати, краще на звалище", "Ялинки, черешня, яблука... Країна жмотів", "Невже не можна було роздати, так ні, краще нехай згниють, але нікому не дістануться", "краще нехай згниє ніж віддати дешевше", - писали в коментарях під постом.
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