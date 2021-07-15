В Італії сталося виверження вулкана Етна

Викид лави стався 14 липня, а хмара попелу з найвищого вулкана Європи було видно на висоті шість кілометрів поблизу Катанії, пише ANSA.

Прилеглі райони на відстані понад 1 км засипало великими фрагментами вулканічної породи.

Виверження можна було побачити з відстані 6,2 км.

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У Мережі вже почали публікувати захоплюючі кадри з місця.

Варто зазначити, що Етна - найвищий і найактивніший вулкан Європи.

На горі розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів і кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.

Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.

Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.

Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.