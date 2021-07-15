В Італії сталося виверження вулкана Етна
Викид лави стався 14 липня, а хмара попелу з найвищого вулкана Європи було видно на висоті шість кілометрів поблизу Катанії, пише ANSA.
Прилеглі райони на відстані понад 1 км засипало великими фрагментами вулканічної породи.
Виверження можна було побачити з відстані 6,2 км.
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У Мережі вже почали публікувати захоплюючі кадри з місця.
Варто зазначити, що Етна - найвищий і найактивніший вулкан Європи.
На горі розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів і кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.
Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.
Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.
Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.