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В Італії сталося виверження вулкана Етна

Викид лави стався 14 липня, а хмара попелу з найвищого вулкана Європи було видно на висоті шість кілометрів поблизу Катанії, пише ANSA.

Прилеглі райони на відстані понад 1 км засипало великими фрагментами вулканічної породи.

Виверження можна було побачити з відстані 6,2 км.

У Мережі вже почали публікувати захоплюючі кадри з місця.

#Etna's Southeast Crater erupted again late on 8 July 2021. This is the view from Lipari, about 70 km to the north. pic.twitter.com/UbdCsp7Wie — Boris Behncke (@etnaboris) July 9, 2021

During the latest paroxysmal episode at #Etna's Southeast Crater, on 14 July 2021, the nearby Bocca Nuova crater and surrounding areas up to >1km distant were subjected to a heavy bombardment by large fragments of volcanic rock. Seen from 6.2 km distance pic.twitter.com/wFKa8pXx5p — Boris Behncke (@etnaboris) July 15, 2021

Варто зазначити, що Етна - найвищий і найактивніший вулкан Європи.

На горі розташовано від 200 до 400 вулканічних кратерів і кожні 150 років в результаті виверження руйнується одне з селищ, розташованих поруч з вулканом.

Нагадаємо, на Філіппінах сталося потужне виверження вулкана Тааль.

Як повідомляла Politeka, профільними експертами було зафіксовано нове виверження вулкана Етна.

Також Politeka писала, що Камчатський вулкан Шивелуч викинув стовп попелу.