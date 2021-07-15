Ну Сумщині у жінки під пломбою виявили неприємну знахідку
Минулого року мешканка Шостки Лариса двічі лікувала один і той же зуб. Спочатку навесні вона зверталася до приватного стоматолога, а в грудні – в стоматполіклініку.
Черговий візит до фахівця стався тиждень тому.
"Мені прибрали пломбу, а потім доктор каже: «щось тут чорненьке. Якась лапка», - передає слова жінки 0542.
Як виявилося, під старою пломбою у неї виявився кліщ. Постраждала здала аналізи і вони дали позитивний результат на бореліоз.
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До цього вона відчувала, що у неї не все гаразд зі здоров'ям - її турбувала підвищена температура і біль в суглобах, але до лікарів вона так і не зверталася.
Після того, що сталося Лариса вирішила піти до стоматолога, яка робила їй пломбу, але нічого з цього не вийшло - лікар тільки обурилася претензіями від колишньої пацієнтки.
Фахівці попереджають, що найголовнішим у профілактиці від кліщів є закритий одяг. При відвідуванні лісу вам необхідно одягати довгі штани, Довгі рукави і головний убір.
Також необхідно обзавестися природним або синтетичним хімічною речовиною, яке буде відлякувати членистоногих.
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