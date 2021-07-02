Учасниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Олександра Миколюк показала себе і розповіла про горе в сім'ї

Як пише Politeka.net, Олександра Миколюк є учасницею шоу"Холостяк". Коли красуня прийшла на проект, за нею стежили менше 50 тисяч чоловік в Instagram. Зараз за дівчиною стежать понад 100 тисяч фанатів, яких Олександра постійно радує новими фото.

Цього разу дівчина показала знімок, на якому була в квітково міні-сукні з декольте. У такому вигляді Дівчина прогулялася по алеї в Києві.

"Горе, що сталося в моїй родині, наштовхнуло мене на одну дивовижну думку.

А що, якщо все наше життя це всього лише довга поїздка, де кінцева зупинка означає Не просто кінець шляху, а Прибуття в те місце, де все тільки почнеться?

Що, якщо все наше життя лише трен-табір перед чимось великим, і по-справжньому важливим?

Що думаєте з цього приводу?",- написала Олександра.

Фанати відразу почали коментувати фото: "Ну що за краса", " а що сталося?", "Є цікава фраза на цей рахунок", " хороша думка. Можливо дійсно так і є".

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