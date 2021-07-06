Відома українська гімнастка Даша Ульянова, переможниця "Холостяка", показала ефектний шпагат

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова стала дуже популярною серед українців після тріумфу на шоу "Холостяк". Красуня перемогла на проекті, але відносини з Максом Михайлюком дівчині не вдалося побудувати. Але інтерес до дівчини не пропав, адже за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram, де Даша ділиться цікавим контентом.

На новому фото, яке дівчина викинула в мережу, Ульянова позувала в "невидимому" Бікіні на тоненьких бретельках. Дівчина сіла на шпагат, задерши одну ніжку і закинувши голову. Як можна зрозуміти, фото було ще зроблено на Сейшельських островах.

"Пам'ятатися мені, після цього фото у мене сильно боліла шия))", - написала Даша під фотографією.

Фанати поставили понад 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Пора запускати челендж", "шикарна", "як красиво"," просто вогонь"," шикарна"," дуже красива"," неймовірна красуня"," Круто як красиво"," Діамант", " Вау! Нереально красиво!. У мене від сну на животі шия болить", "Краща з кращих".

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