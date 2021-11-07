В Запорожской области неизвестные выбросили в мусорный бак новорожденного ребенка, сейчас полиция устанавливает причины смерти младенца.

Жуткую находку обнаружили утром, 7 ноября, в городе Мелитополе, сообщает местный сайт .

Во дворе многоэтажного дома на улице Ярослава Мудрого двое местных жителей копались в мусорных контейнерах и обнаружили пакет с розовым полотенцем внутри. Когда они его развернули, то ахнули: внутри лежал мертвый мальчик.

"Рылся, достал пакет тяжелый. Размотал полотенце, а там такое. Мальчик. Как сказали врачи, ребенок доношенный, обрезана пуповина. Все сделано грамотно. Да за такое и убить мало!" - сказал мужчина.

Женщина, которая была вместе с ним призналась, что сначала приняла мертвого ребенка за куклу.

"Я думала, что это кукла такая красивая. Потрогала, а она холодная. Никто и не понял, что не кукла. Это первый раз в жизни с нами такое", - сообщила она.

На место происшествия оперативно выехали следователи, эксперты и кинолог со служебной собакой.

Мать ребенка ищут.

Сейчас младенец направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Напомним, что младенца внезапно не стало в больнице, врачи озвучили свою версию: "Он находился..."

Как сообщала Politeka, ЧП в детсаду, оборвалась жизнь 5-летней девочки: "Всё произошло быстро"

Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе