Известная украинская гимнастка Даша Ульянова, победительница "Холостяка", показала эффектный шпагат

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова стала очень популярной среди украинцев после триумфа на шоу "Холостяк". Красотка победила на проекте, но отношения с Максом Михайлюком девушке не удалось построить. Но интерес к девушке не пропал, ведь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где Даша делится интересным контентом.

На новом фото, которое девушка выбросила в сеть, Ульянова позировала в "невидимом" бикини на тоненьких бретельках. Девушка села на шпагат, задрав одну ножку и запрокинув голову. Как можно понять, фото было еще сделано на Сейшельских островах.

"Помниться мне , после этого фото у меня сильно болела шея))", - написала Даша под фотографией.

Фанаты поставили более 15 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пора запускать челлендж", "Шикарная", "Как красиво", "Просто огонь", "Шикарная", "Очень красивая", "Невероятная красотка", "Круто как красиво", "Бриллиант", "Вау! Нереально красиво!. У меня от сна на животе шея болит", "Лучшая из лучших"

Напомним, Ульянова из "Холостяка" соблазнительно прогнулась, показав аппетитные формы в зале

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